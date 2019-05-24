Карбаускис: успех "крестьян" на выборах ЕС будет зависеть от явки избирателей

Проголосовавший в пятницу досрочно на выборах лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис говорит, что успех партии на выборах Европарламента (ЕП) будет зависеть от активности избирателей.
Ramūnas Karbauskis balsuoja Prezidento rinkimuose
© DELFI / Rafael Achmedov

"Если все избиратели, которые участвовали в первом туре, придут на выборы, то выборы будут точно лучше, их результат будет правильнее. Если придет такой процент людей, то ЛСКЗ может ожидать вполне неплохого результата", - сказал журналистам Р. Карбаускис.

"Если наш избиратель, у которого не осталось своего кандидата во втором туре, не придет на выборы, результат будет хуже", - сказал он.

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Кандидат ЛСКЗ в президенты, премьер Саулюс Сквернялис в первом туре выборов остался третьим с 19,58% голосов.

"Если придут эти почти 20% человек, которые голосовали за С. Сквернялиса в первом туре, очевидно, что будет очень неплохой результат", - сказал Р. Карбаускис.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член Сейма Литвы Ингрида Шимоните (31,31%) и экономист Гитанас Науседа (30,94%).

Р. Карбаускис сказал, что на выборах поддержал кандидатуру Г. Науседы.

"Очевидно, что в случае победы И. Шимоните конфронтация между Сеймом, правительством и президентом будет такой же, как сейчас. Есть определенная надежда, что конфронтация превратится в диалог, если будет избран Г. Науседа", - сказал лидер ЛСКЗ.

Выборы ЕС и второй тур президентских выборов в Литве пройдут в воскресенье.

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