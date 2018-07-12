Комиссия Карбаускиса, согласно планам, будет работать до мая 2019 года, но сам Карбаускис уже сейчас не исключает, что ее работа может быть продлена.

"Я не уверен, что они в такой срок завершат расследование. По практике я знаю, что комиссии у нас продлевали срок работы", - сказал Карбаускис.

Лидер "крестьян", говоря о потребности в расследовании, упоминал пример группы Modus.

"Когда велось расследование в связи с вотумом недоверия Скарджюсу. Комиссия получила интересную информацию о том, что в Литве в сфере возобновляющейся энергетики действует Modus grupė. Она начала работать, когда правительство возглавлял Кубилюс.

Потом эта группа пришла в Беларусь, начала сотрудничество с администрацией Александра Лукашенко, и в этой группе появился сын Кубилюса, как член наблюдательного совета. Когда интересуешься одним, выясняется, что у нас есть депутат, интересы которого вероятно еще больше интересов господина Скарджюса", - сказал Карбаускис.

Он считает, что комиссия должна это выяснить.

"Тут, я думаю, можно ответить на вопрос, почему в 2008-2012 гг. принимались такие странные решения в связи с высокими тарифами для солнечной энергетики. Как это связано с отношениями между политиками и бизнесом? И как после этого, можно подозревать, все превращается в определенные благодарности тем же политикам, может, косвенные, через детей политиков", - сказал Карбаускис.

По мнению лидера "крестьян", расследование должно охватить и информацию, которую СМИ представили Томас Дапкус и Александр Сахарук.

"Если говорить дальше, то вы сами читаете, особенно ваше телевидение (обращение к журналистке Lietuvos rytаs) дают высказывания тех или иных лиц, которые уже упоминаются в расследовании Комитета нацбезопасности и обороны, но они дают более широкую картину, там речь уже идет о том, что комитет не расследовал.

Я имею в виду высказывания Дапкуса и Сахарука. Там много информации, которую никак не расследовали, и не оценивали. Я думаю, этих людей должны услышать, должны собрать информацию", - сказал Карбаускис.

По его словам, сама комиссия решит, что расследовать. Он не исключает, что комиссия может начать расследование переписки президента Дали Грибаускайте с Элигиюсом Масюлисом.

"Комиссия определится, насколько этот эпизод важен для общего расследования.Важно все, что касается, что поможет раскрыть правду. Это переписка двух политиков. Насколько это важно в широком контексте, мне сложно сказать", - заметил Карбаускис.

По его словам, возникает также вопрос, какую информацию главы государства получали от разведки и правоохранны.

"Когда слушаешь ответы, одни говорят - мы знали, другие - мы не знали. Иногда начинает казаться, что работавшие в одно время руководители получали разную информацию", - сказал Карбаускис.

BNS сообщает, что лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис 12 июля зарегистрировал проект постановления сейма о проведении нового парламентского расследования о незаконном влиянии на политические процессы в период правления двух прежних правительств.

Карбаускис предлагает проверить период 2008-2016 годов. Провести расследование предлагается до мая 2019 года.

Эту инициативу поддержали своими голосами 58 парламентариев правящей фракции "крестьян", а также часть представителей фракций партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. Из партнеров по коалиции - социал-демократов проект постановления подписал только один - Артурас Скарджюс.

Конкретные физические и юридические лица в проекте не упоминаются.