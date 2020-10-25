Карбаускис поблагодарил жителей, которые пришли на выборы, несмотря на пандемию.

"В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто пришел на выборы. Активность во втором туре была выше, чем в 2016 году. А нам известна ситуация с коронавирусом. Людям важно, какой будет власть. А это выяснится через несколько часов. Пока еще никто ничего не может сказать, приходят результаты из небольших округов", – сказал лидер "крестьян".

"Когда будут данные по городам, посмотрим", – продолжил он. Карбаускис сказал, что только через два часа будет ясно, кто будет формировать правящую коалицию.

Сквернялис вместо ответа на вопрос, как он оценивает свои шансы в одномандатном округе Пилайте-Каролинишкес, сначала поздравил всех с победой "Жальгириса".

"Как реальные. Видимо, сложно кандидату от "крестьян" одержать победу в Вильнюсе. Но увидим результат", – сказал он.

Соперник Сквернялиса - консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Премьер сказал, что не будет прогнозировать результаты выборов. Но демонстрировал хорошее настроение.

"У меня хорошее настроение, думаю, что и у Рамунаса хорошее", – сказал премьер.

Лидер "крестьян" Карбаускис сказал, что тенденции этих выборов напоминают то, что было в 2016 году во втором туре.

"Тенденции такие же, как во втором туре в прошлом году. А там посмотрим. Пока не видно Каунаса, а хочется увидеть", – сказал он.

Оба политика уверяют, что на этой неделе ни с кем переговоры о возможной коалиции не проводились.

"И точно не будет решения этой ночью, мы принимаем решения только днем", – сказал Карбаускис.

Сквернялис на вопрос, когда это произойдет, ответил, что это будет, когда все выспятся.

"Когда все выспятся, увидим результаты, тогда и начнется. А может и дискуссии не нужны будут, может, избиратели решат, да и без того все ясно", – сказал премьер.