Карбаускис сказал, что он убежден - Сквернялис не является непрогнозируемым политиком, как это говорят некоторые, критикуя его за эмоциональность. Напротив, по мнению Карбаускиса, эмоции Сквернялиса никогда не бывают корыстолюбивыми.
"Мне кажется, характер Саулюса - это характер простого, живущего с нами рядом человека. Он эмоционален, но не превращает эти эмоции во что-то, что служит в личных целях", - сказал в интервью Žinių radijаs Карбаускис.
Председатель Литовского союза крестьян и зеленых поделился своим видением. Он считает, что эмоциональный человек всегда чуток.
"Эмоциональный человек - это чуткий человек. Мне кажется, что это качество, которое очень нужно президенту", - сказал он. По этой причине, по мнению Карбаускиса, Сквернялис был бы самым хорошим президентом.
"Я уверен в том, что Саулюс будет тем человеком, который был бы самым хорошим президентом, поскольку он чуткий человек", - обобщил лидер "крестьян".
Напомним, что на президентских выборах 2019 года "крестьяне" поддерживают кандидатуру Сквернялиса. По данным ГИК, Сквернялис, который зарегистрировался в кандидаты 11 февраля партия пожертвовала 50 000 евро.
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