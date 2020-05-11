"Мы говорили о том, как снизить налогообложение рабочей силы, и здесь есть несколько путей", - сказал Р. Карбаускис BNS в понедельник после беседы представителей правящих в режиме видеоконференции.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сказал, что налогообложение доходов жителей будет снижен, остается выбрать, как это сделать технически - снизить подоходный налог, как это предложил президент, или повысить уровень доходов, не облагающийся налогами.

Г. Науседа предложил временно снизить с 20% до 15% подоходный налог, однако правительство пока относится к этой идее сдержанно.

Глава государства также не дал правящим ответ на вопрос, подпишет ли он принятый сеймом на прошлой неделе закон о выплатах в размере 200 евро пенсионерам, социально поддерживаемым и ищущим работу людям.

Г. Науседа поддерживает саму идею выплат, однако хотел бы, чтобы их получили и другие общественные группы и чтобы средства были выплачены раньше, чем в конце лета. Президент говорит, что рассматривает возможность выработать свои предложения, а в отношении принятого сеймом закона воспользоваться правом вето.

Президент в понедельник обсуждает с главами всех парламентских партий, какие меры принять для смягчения последствий эпидемии COVID-19.