Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что президент Гитанас Науседа должен бы утвердить выдвинутых ему новых министров.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Насколько мы понимаем, проблем в связи с утверждением министров возникнуть не должно", – сказал Р. Карбаускис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В четверг премьер-министр Саулюс Сквярнялис представит президенту кандидатуры в обновленное правительство.

Несколько недель назад правящие, договорившиеся о новой коалиции, решили заменить минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.

Статьи по теме:
Новый план: вместо Пранцкетиса – повышение "детских" денег  (21)
Президент Литвы после "отставки вежливости" назначил Сквернялиса премьером  (45)

Социал-трудовики предлагают в министры сельского хозяйства вместо Гедрюса Сурплиса парламентария Андрюса Палёниса, а Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей должна бы предложить вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и министра транспорта Рокаса Масюлиса парламентария Ярослава Наркевича и бывшего вице-министра транспорта Владислава Кондратовича.

Присягнувший в начале июля президент Г. Науседа также обсудит с премьером возможности дальнейшей работы министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, поскольку глава государства сомневается в их деятельности.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".

Статьи по теме:

Приступает к работе новый главком ВС Литвы (2)

Новый главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы,...

Глава Литвы предлагает не оставлять партиям права безвозмездного пользования госимуществом (3)

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник вернул...

Карбаускис о риторике Сквернялиса: эти высказывания ничего общего с реальностью не имеют (4)

Лидер Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас...

Политика

Сейм Литвы планирует завершить весеннюю сессию

В четверг Сейм Литвы планирует завершить продленную...

Карбаускис: "аграрии" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса

Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

Новый план: вместо Пранцкетиса – повышение "детских" денег (21)

Комиссия по этике Литовского союза крестьян и зеленых...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (134)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (2)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Воздух прогреется до 28 градусов, прогнозируют грозу

В ночь на четверг небо станет ясным, ожидается...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (6)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...