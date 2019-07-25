Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

"Насколько мы понимаем, проблем в связи с утверждением министров возникнуть не должно", – сказал Р. Карбаускис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В четверг премьер-министр Саулюс Сквярнялис представит президенту кандидатуры в обновленное правительство.

Несколько недель назад правящие, договорившиеся о новой коалиции, решили заменить минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.

Социал-трудовики предлагают в министры сельского хозяйства вместо Гедрюса Сурплиса парламентария Андрюса Палёниса, а Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей должна бы предложить вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и министра транспорта Рокаса Масюлиса парламентария Ярослава Наркевича и бывшего вице-министра транспорта Владислава Кондратовича.

Присягнувший в начале июля президент Г. Науседа также обсудит с премьером возможности дальнейшей работы министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, поскольку глава государства сомневается в их деятельности.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".