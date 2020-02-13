aA
Решение президента Литвы Гитанаса Науседы не назначать Лукаса Савицкаса министром экономики является ответной реакций на ситуацию с главой Минтранспорта Ярославом Наркевичем, считает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сейчас мы должны так интересно себя чувствовать. Такое чувство, словно правящей коалиции ответили на эту тему Я. Наркевича", – сказал BNS лидер правящих.

Он также отметил, что глава государства мог бы сразу сказать премьеру Саулюсу Сквернялису, что не будет назначать выдвинутого кандидата в министры.

Статьи по теме:
Лукас Савицкас: не берусь оценивать решение президента  (13)
Президент Литвы решил не назначать Савицкаса министром экономики  (3)

"Нужно было сказать премьеру, чтобы кандидата не выдвигали вовсе, если период кажется президенту слишком коротким. Сейчас получается, что кандидата представляют, по поводу него нет никаких аргументов (против -BNS), но его не назначают", – сказал Р. Карбаускис.

"Я не оцениваю негативно, я полностью понимаю, что это аргумент. Я лишь реагирую на то, что зачем тогда нужно было рассматривать. Нужно было сразу сказать, что срок (полномочий- BNS) слишком короткий", – добавил он.

Р. Карбаускис также отметил, что правящие, скорее всего, не будут рассматривать другого кандидата.

"Как может быть другой кандидат, если к этому кандидату никаких замечаний нет", – сказал лидер "аграриев".

В среду администрация президента сообщила, что выдвинутый премьером кандидат Л. Савицкас не будет назначен министром экономики, поскольку ему не хватит опыта для выполнения важных для этого сектора задач за короткий срок полномочий.

Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре этого года.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Кандидат в министры экономики Лукас Савицкас обещает преемственность начатых дел (3)

Кандидат на пост министра экономики и инноваций Лукас...

TOP новостей

Белорусские анархисты: в Беларуси правит колхозный самодур, а в России - диктат чекистов (197)

Вячеслав и Марина Косинеровы, а также их друг Сергей...

Министр здравоохранения: коронавирус может добраться и до Литвы (33)

Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС),...

Карбаускис: решение президента не назначать министра экономики – это ответная реакция на ситуацию с Наркевичем (23)

Решение президента Литвы Гитанаса Науседы не...

Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании (12)

Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе...

Maxima и Biovela грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо

Одна из крупнейших торговых сетей Maxima и...

|Maža didelių žinių kaina