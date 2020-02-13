"Сейчас мы должны так интересно себя чувствовать. Такое чувство, словно правящей коалиции ответили на эту тему Я. Наркевича", – сказал BNS лидер правящих.

Он также отметил, что глава государства мог бы сразу сказать премьеру Саулюсу Сквернялису, что не будет назначать выдвинутого кандидата в министры.

"Нужно было сказать премьеру, чтобы кандидата не выдвигали вовсе, если период кажется президенту слишком коротким. Сейчас получается, что кандидата представляют, по поводу него нет никаких аргументов (против -BNS), но его не назначают", – сказал Р. Карбаускис.

"Я не оцениваю негативно, я полностью понимаю, что это аргумент. Я лишь реагирую на то, что зачем тогда нужно было рассматривать. Нужно было сразу сказать, что срок (полномочий- BNS) слишком короткий", – добавил он.

Р. Карбаускис также отметил, что правящие, скорее всего, не будут рассматривать другого кандидата.

"Как может быть другой кандидат, если к этому кандидату никаких замечаний нет", – сказал лидер "аграриев".

В среду администрация президента сообщила, что выдвинутый премьером кандидат Л. Савицкас не будет назначен министром экономики, поскольку ему не хватит опыта для выполнения важных для этого сектора задач за короткий срок полномочий.

Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре этого года.