В пятницу в социальной сети "Фейсбук" он выразил надежду на то, что не подтвердятся сигналы о том, что по причине несогласия крупных государств ЕС Александр Лукашенко может быть не внесен в список санкций ЕС в отношении минского режима.

"Расхождения в позициях государств ЕС и отсутствие общего согласия снижают шансы Беларуси на то, что в один день она превратиться в демократическую страну, это также не способствует обеспечению политической стабильности в регионе", – утверждает Р. Карбаускис в посте, который он отметил как политическую рекламу. В нем лидер "аграриев" называет А. Лукашенко "мнимым президентом Беларуси".

Он также выразил сомнения в том, что угрозы белорусских властей отказаться от погрузок в Клайпедском морском порту "окажут значительное влияние, которое может нанести большой ущерб", поскольку экономика Литвы "уже давно ориентирована на Запад".

"Наиболее вероятно, что политическое решение А. Лукашенко отомстить Литве за то, что мы выступаем за демократические процессы в Беларуси, и не признаем фальсифицированные выборы, путем закрытия товарных потоков через Клайпедский морской порт, прежде всего, навредит самой Беларуси и ее людям, которым и так приходится трудно", – отметил политик.

"Однако даже не экономическая сторона важна в этой ситуации – важно то, что, осуждая диктатора, мы остаемся солидарными с Белорусским Народом, стремящимся жить в более справедливом обществе, уважающем основные права человека", – написал Р. Карбаускис.

Литва, как и другие государства Запада, не признает президентские выборы в Беларуси и легитимность А. Лукашенко, вместе с другими государствами Балтии Литва утвердила список санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против граждан.

В среду правительство Литвы утвердило план помощи жителям Беларуси, предусматривающий выделение гуманитарной помощи населению, предоставление стипендий и помощи для учебы в Литве, смягчение требований для прибывающих из Беларуси и учреждения компаний.