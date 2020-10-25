aA
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис признал поражение на парламентских выборах.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Да, у нас нет инициативы формировать правящее большинство", - сказал политик.

Результаты выборов он оценил "нормально".

"Нормально оцениваю. Важно, что люди пришли на выборы. А выборы такие, какие есть", - сказал политик.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Ландсбергис: в случае победы на выборах консерваторы проверят данные о COVID

В случае поддержки избирателей одной из первых задач...

Президент Литвы рад активности избирателей, надеется на "объединяющую политкультуру"

Президент Литвы Гитанас Науседа рад активности...

Карбаускис: тенденции пока такие же, как на выборах 2016 года (2)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

В Литве проходят выборы, фиксируют нарушения (17)

В Литве с 7 ч. началось голосование во втором туре...

TOP новостей

Оппозиционные консерваторы побеждают на выборах в парламент, возможна коалиция с либералами (29)

В воскресенье в Литве состоялся второй тур...

Глава Минздрава о новом рекорде: количество случаев удвоится и составит 1200 в сутки (3)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

kaimas,troba,pavasaris,namas,

Наследникам в Литве придется платить больше налогов: изменились расценки Центра регистра (85)

Центр регистра ввел новые расценки на оформление...

Карбаускис признал поражение на парламентских выборах (1)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

Минск на марше: один из самых массовых протестов за последние два месяца Против протестующих применили спецсредства  (244)

В воскресенье, 25 октября, в Беларуси ожидалось...

|Maža didelių žinių kaina