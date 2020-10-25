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Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис признал поражение на парламентских выборах.
"Да, у нас нет инициативы формировать правящее большинство", - сказал политик.
Результаты выборов он оценил "нормально".
"Нормально оцениваю. Важно, что люди пришли на выборы. А выборы такие, какие есть", - сказал политик.
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