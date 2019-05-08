Кроме того, Карбаускис признал, что предлагал одному из кандидатов в президенты отступить. Кому именно – он не назвал.

"Это было бы неэтично по отношению к этому кандидату. Знаете, на этих выборах окончательный результат решат несколько сот голосов, поэтому очень важен каждый голос", - сказал Карбаускис.

- Не считаете ли вы последние события в политике давлением на избирателей?, - спросили у Карбаускиса журналисты.

Могу всем сказать, что мы не намеревались оказывать давление на избирателей. Мы просто решили, что эти выборы для нас важны, чтобы мы поняли, как люди оценивают те работы, которые сделаны. Голосование на президентских выборах, в которых участвует и премьер-министр Сквернялис, - хорошее время, чтобы проверить, оценило ли общество 2,5 года работы.

Надо ясно сказать, мы не блефуем. Если Сквернялис не выйдет во второй тур, мы кандидатуру премьер-министра в этом парламенте не будем представлять.

Это не манипуляции – манипулируют наши оппоненты. Всегда честно спрашивать у избирателей. Это демократические выборы, на которых люди скажут, кого они уважают больше. Если бы в Литве могла идти речь о нормальной оппозиции, то возможно такого вопроса вообще не было бы. Если бы оппозиция каждый день не повторяла, что все, что мы делаем - плохо, что они хотят все отменить, а это бывает почти в каждом интервью Габриэлюса Ландсбергиса, что все, что сделано - плохо.

В таком случае остается спросить – если определенная часть не поддержит Сквернялиса, это покажет, что на самом деле мы что-то делаем плохо. Так зачем еще 1,5 года делать ошибки, которые не нужны обществу. Таково наше решение.

- Вы голосовали на референдумах?

Да, голосовал. Я не делал то, что предлагали консерваторы, что вчера сделала президент. Я высказал свое мнение. Не буду комментировать за или против, но участие в референдумах - это ценность. Ведь их не так много было.

Этот референдум очень важен, чтобы литовцы могли сохранять гражданство в других странах.

Что касается сокращения числа депутатов, то хочу напомнить, что в 2014 году этот вопрос в парламенте поднимали консерваторы. Сейчас они же предлагают не брать бюллетени. Это обман, ведь в 2014 г. они предлагали сократить число депутатов до 101. За все время было 6 таких попыток. Первый человек, который это предложил - был Витаутас Ландсбергис в 1992 г, но сейчас все забыто, oа "крестьяне" стали самым главным врагом, осмелившимся представить людям этот вопрос. Как решит общество – так и будет.

- Не считаете ли, что референдумы противоречат один другому?

Я думаю, что они вообще не связаны. Подумайте о Brexit. Нескольким тысячам граждан Литвы придется решать, какое гражданство брать. Если они захотят иметь социальные гарантии в Великобритании, им придется делать выбор. (...) Тут забота о тех, кто находится в Великобритании.

- Говорили ли вы с кем-то из кандидатов, чтобы они отступили в пользу Сквернялиса?

Да. С кем? Не могу ответить на вопрос. Я говорил с одним из кандидатов. Вы видимо заметили, что в ходе кампании факты были такими, что некоторым кандидатам подписи помогали собирать консерваторы. За некоторых агитировал даже господин Тапинас. Хотели, чтобы было больше левых кандидатов, чтобы раздробить потенциал Сквернялиса. Я говорил с одним из кандидатов о том, чтобы он отступил. Сделает ли он это – я не знаю.

Председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матийошайтите сообщила BNS, что в данный момент нет возможности отозвать кандидатуру на выборах, поскольку уже оглашен окончательный список кандидатов, напечатаны бюллетени для голосования.

"Пути назад нет. (...) Кандидат лишь может заявить, что не участвует", – подчеркнула глава комиссии.

- Как вы считаете, кто пройдет во второй тур?

Я думаю, что те, кто пройдет, этого достойны. Если говорить о победе, то победит тот, у кого будет больше поддержки. Если Сквернялис не выйдет во второй тур - это поражение, а его выход – уже не поражение.

Мы не осмеливаемся просить поддержки у 50% общества. Если наш кандидат не выйдет во второй тур, значит, он не получит 20%. Это значит, что поддержки нет.

Если во второй тур выйдут два кандидата от консерваторов, это означает для Литвы серьезные последствия. Политика, которая велась до сих пор, политика давления с первого дня нашей работы в парламенте, заявления, что не тех выбрали, с этого все началось, сейчас все приобрело иные формы. Сейчас президент напрямую участвует в предвыборной кампании, агитируя против "крестьян". Тут есть такое право - каждый гражданин может говорить, что хочет.

Мы понимаем, что работать с президентом консерваторов будет очень и очень тяжело. Практически невозможно.

- Не считаете ли вы, что в стране наступил политический кризис?

Нет. Я думаю, что проходит активная предвыборная кампания. Даже сегодня я читал в СМИ о том, что мы блефуем. Люди, которые осмеливаются такое заявлять, так понимают политику. Они не понимают смысла слова. Если даешь слово, то соблюдаешь его. JОни этого не понимают. Жаль, что такие заявления делают и два кандидата консерваторов и президент. (…)

Наши оппоненты все, что мы сделали, отрицают. Если люди во время голосования выразят им поддержку, то у нас будет полная власть ландсбергисов, а это может произойти после этих выборов.