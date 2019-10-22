Лидер Союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис после неудавшегося голосования по отставке председателя сейма Виктораса Пранцкетиса признает: неясно, есть ли большинство у правящих.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сейчас не могут ответить на этот вопрос, сложно ответить. Я попытаюсь спросить представителей других фракций, особенно тех, которые не участвовали в голосовании, считают ли они себя по-прежнему частью коалиции", – сказал журналистам во вторник Р. Карбаускис.

"Если будет возможно, что считают (частью коалиции – BNS),бюджет мы примем без проблем, если фракция уже не видит себя в правящем большинстве, то будут проблемы с бюджетом", – сказал Р. Карбаускис.

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Однако в ответ на просьбу назвать правящую фракцию, не участвовавшую в голосовании по В. Пранцкетису, он не смог этого сделать.

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена Сейма, "против" были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

В тайном голосовании участвовали лишь члены правящих фракций "аграриев", социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, фракции "Во благо Литвы", а также несколько представителей Смешанной группы депутатов.

Премьер Саулюс Сквернялис в голосовании не участвовал. Оппозиция также не участвовала в голосовании.

Комментируя результаты голосования, Р. Карбаускис сказал, что "крестьяне" больше не будут предпринимать шаги для отставки В. Пранцкетиса, как минимум во время этой сессии.

"Праздник демократии состоялся, у парламентского большинства был повод проголосовать, к чему мы и стремились, результат такой, какой есть, некоторые из коалиционных фракций, очевидно, не участвовали в голосовании, председатель Сейма получил не такую уж и большую поддержку. Ситуация остается сходной – спикер Сейма не будет представлять ни тех (правящих – BNS), ни тех (оппозицию – BNS), сам себя но, мы точно ничего не будет делать сейчас, во время этой сессии", – сказал Р. Карбаускис.

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