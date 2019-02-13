"Премьеру не стоит принимать помощь спонсоров, поскольку это могут интерпретировать как какие-то интересы. Мы договорились, что всю кампанию полностью будет финансировать партия на дотации и т.д. На этом точка", – сказал Žinių radijаs Карбаускис.
Партия уже пожертвовала на предвыборную кампанию Сквернялиса 50 000 евро. Карбаускис пообещал, что "партия пожертвует столько, сколько потребуется".
Президентские выборы состоятся в мае.
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