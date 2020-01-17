Карбаускис после встречи с Науседой: никакой конфронтации нет

"Я могу заверить общество, что никакой конфронтации между президентским ведомством и Сеймом с правительством нет, просто есть разные мнения относительно министра Ярослава Наркевича", – сказал Р. Карбаускис журналистам в пятницу после встречи.
Он сказал, что старался вообще не обсуждать ситуацию с министром транспорта Я. Наркевичем, так как "в любом случае ответственность за министра взял на себя премьер-министр, коалиция приняла свое решение".
Глава "крестьян" сказал, что во время продолжавшегося более часа разговора с президентом они обсуждали проекты законов, которые вносит президентское ведомство.
"Этому было уделено основное время беседы", – сказал Р. Карбаускис.
Президент Г. Науседа в пятницу встретился с лидером "аграриев" Р. Карбаускисом, чтобы обсудить сотрудничество с правящей коалицией, актуальные политические вопросы.
Накануне встречи глава государства сказал, что встреча проводится по его инициативе, так как он хочет лично поговорить с Р. Карбаускисом " о планах на будущее".
"Я считаю, что невзирая на перипетии, рутинные вопросы, актуальные темы дня, нам следует и впредь ответственно вести себя перед людьми, принимать решения законы, которые шли бы им на пользу. И здесь нет места никакому, я бы сказал, соревнованию, конкуренции или, не дай бог, сведению счетов", – сказал Г. Науседа.
Встреча проводится после того, как правящая коалиция на этой неделе отказалась отправить в отставку министра транспорта Ярослава Наркевича несмотря на призыв президента это сделать.
Правящим также на этой неделе не удалось отклонить вето президента Г. Науседы в отношении предложения снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм.
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