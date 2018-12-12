"Там названы люди, представляющие эту угрозу. Я думаю, что наши службы должны реагировать ответственно. (...) Премьер-министр, получивший такую информацию, обратился во все службы, я поступил бы точно также", - заметил Карбаускис.
Он не ответил, кто упоминается в документе - политики или депутаты.
"Я не могу ответить на этот вопрос", - сказал лидер "крестьян".
На вопрос, упоминаются ли там профсоюзы, он ответил: "Нет, профсоюзы там не упоминаются". На вопрос, упоминаются ли там лидеры профсоюзов, он сказал, что сейчас не будет отвечать на этот вопрос.
"Чтобы не было никаких сомнений в связи с профсоюзами, там они не упоминаются, а что касаются людей - сейчас не буду говорить", - прибавил он.
Карбаускис, сказал, что в данном случае можно говорить об "угрозе управлению государством и стабильности".
Он не исключает, что в будущем может быть инициировано обращение в прокуратуру.
"Упоминаются конкретные лица, их много. Поэтому, я считаю, это конечно же работа ведомств. Мы здесь, в парламенте, ничего сделать не можем, это работа правоохранительных органов, я думаю, обращение премьер-министра было своевременным. Я надеюсь,что через какое-то время, все общество узнает о выводах. В первую очередь это информация, связанная не только с расследованиями, но и с процессами, которые представляют угрозу нацбезопасности. Я думаю, следующим этапом будет обращение в прокуратуру", - сказал Карбаускис.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 11 декабря обратился в Департамент госбезопасности в связи с возможным влиянием Кремля. Сначала он заявил, что речь идет о влиянии на консерваторов, а потом он эти обвинения отозвал. Сквернялис заявил, что обратился в ДГБ "из-за происходящих в стране процессов", а не из-за действий консерваторов.
Департамент госбезопасности (ДГБ) получил обращение премьер-министра Литвы.
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