Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, который ознакомился с секретным документом, сказал, что обращение премьер-министра Саулюса Сквернялиса в спецсслужбы вполне обосновано, поскольку речь идет "об угрозе нацбезопасности".
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Там названы люди, представляющие эту угрозу. Я думаю, что наши службы должны реагировать ответственно. (...) Премьер-министр, получивший такую информацию, обратился во все службы, я поступил бы точно также", - заметил Карбаускис.

Он не ответил, кто упоминается в документе - политики или депутаты.

"Я не могу ответить на этот вопрос", - сказал лидер "крестьян".

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На вопрос, упоминаются ли там профсоюзы, он ответил: "Нет, профсоюзы там не упоминаются". На вопрос, упоминаются ли там лидеры профсоюзов, он сказал, что сейчас не будет отвечать на этот вопрос.

"Чтобы не было никаких сомнений в связи с профсоюзами, там они не упоминаются, а что касаются людей - сейчас не буду говорить", - прибавил он.

Карбаускис, сказал, что в данном случае можно говорить об "угрозе управлению государством и стабильности".

Он не исключает, что в будущем может быть инициировано обращение в прокуратуру.

"Упоминаются конкретные лица, их много. Поэтому, я считаю, это конечно же работа ведомств. Мы здесь, в парламенте, ничего сделать не можем, это работа правоохранительных органов, я думаю, обращение премьер-министра было своевременным. Я надеюсь,что через какое-то время, все общество узнает о выводах. В первую очередь это информация, связанная не только с расследованиями, но и с процессами, которые представляют угрозу нацбезопасности. Я думаю, следующим этапом будет обращение в прокуратуру", - сказал Карбаускис.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 11 декабря обратился в Департамент госбезопасности в связи с возможным влиянием Кремля. Сначала он заявил, что речь идет о влиянии на консерваторов, а потом он эти обвинения отозвал. Сквернялис заявил, что обратился в ДГБ "из-за происходящих в стране процессов", а не из-за действий консерваторов.

Департамент госбезопасности (ДГБ) получил обращение премьер-министра Литвы.

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