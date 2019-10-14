Политик сказал, что не сомневается, что оппозиция не будет голосовать за его кандидатуру на посту главы парламента.

Нынешние заместители спикера Виктораса Пранцкетиса - Рима Башкене и Арвидас Некрошюс. Карбаускис сказал, что он тоже будет работать в руководстве парламента, но какой он пост займет, неясно.

"Завтра фракция должна принять решение по вопросу моей кандидатуры и двоих вице-председателей в руководстве парламента. Соответственно в четверг после голосования сядем с коалицией и договоримся. Договор у нас есть, мы не можем его пересмотреть, пока не освободился пост спикера. Понятное дело, что спикера в четверг не выберут", – сказал лидер "крестьян".

"Они остаются, а я прихожу. Изменится глава нашей фракции. Кто возглавит фракцию, я не могу сказать, это решит фракция", – продолжил он.

Карбаускис рассказал, что пока непонятно, на какой пост в руководстве он пойдет, все выяснится после голосования по импичменту нынешнему спикеру Пранцкетису.

"Решение будет завтра о том, что я иду в руководство, в четверг намечено голосование о спикере. И тогда в четверг мы сядем с партнерами по коалиции и будет говорить, что делаем в этой ситуации. В любом случая, буду ли я спикером, или вице-председателем, это станет ясно завтра", – сказал он.

"После завтрашнего дня будет ясно, что перемены начались, я не буду старостой, буду в руководстве, но мой статус выяснит коалиция", – сказал DELFI Карбаускис.

DELFI напоминает, что в четверг в парламенте пройдет голосование по импичменту нынешнему спикеру, который не уходит с поста по своей воле. По коалиционному соглашению, этот пост принадлежит представителем социал-"трудовиков".