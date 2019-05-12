Карбаускис подтвердил: если Сквернялис не выйдет во второй тур, он уйдет

"Что сказал Сквернялис - мы как политики придерживаемся иного стандарта. Если так сложится, что люди доверяют - продолжим работу, поскольку мы находимся в политике и от нее не убежим, но если поддержки не будет, сдержим слово. Сожалею, что есть люди, которые считают, что Сквернялис и "крестьяне" могут не сдержать свое слово", - сказал Карбаускис.

Напомним, что после окончания голосования в избирательном штабе Сквернялис во время выступления заявил, что если не одержит победу, то уйдет в отставку. В интервью DELFI он сказал, что уйдет в отставку 12 июля, если не выйдет во второй тур выборов.