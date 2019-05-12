Карбаускис подтвердил: если Сквернялис не выйдет во второй тур, он уйдет

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис еще раз подтвердил, что если Саулюс Сквернялис не выйдет во второй тур, то "крестьяне" покинут правящую коалицию.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Что сказал Сквернялис - мы как политики придерживаемся иного стандарта. Если так сложится, что люди доверяют - продолжим работу, поскольку мы находимся в политике и от нее не убежим, но если поддержки не будет, сдержим слово. Сожалею, что есть люди, которые считают, что Сквернялис и "крестьяне" могут не сдержать свое слово", - сказал Карбаускис.

Напомним, что после окончания голосования в избирательном штабе Сквернялис во время выступления заявил, что если не одержит победу, то уйдет в отставку. В интервью DELFI он сказал, что уйдет в отставку 12 июля, если не выйдет во второй тур выборов.

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