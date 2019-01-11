"Отделения ЛСКЗ направляют предложения по кандидату в президенты. Сегодня получены предложения приблизительно из 40 отделений, в них всех пока предлагается единственный человек – Саулюс Сквернялис", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме в пятницу.
По его словам, ответ С. Сквернялиса по вопросу выдвижения его кандидатуры, если он будет выдвинут, будет оглашен на партийном съезде 26 января.
"С. Сквернялис объявит об этом на съезде, если решением партии будет его выдвижение, очевидно, на съезде будет и ответ", – сказал лидер "аграриев".
По словам Р. Карбаускиса у "аграриев" 56 партийных отделений.
В пятницу в сейме премьер сказал журналистам, что решение по возможности баллотироваться объявит, как только оно будет принято.
"Когда я приму такое решение, то я это сделаю (заявлю – BNS). Сразу узнаете", – сказал премьер.
По новейшим опросам общественного мнения С. Сквернялиса президентом хотели бы видеть около 10% избирателей. По популярности он уступает кандидату консерваторов Ингриде Шимоните, экономисту Гитанасу Науседе.
Президентские выборы состоятся в мае этого года.
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