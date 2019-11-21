Карбаускис: общество не поймёт рост оборонного бюджета без выделения средств учителям

По его словам, Литва и впредь будет выделять на свою оборону не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП) для выполнения обязательств перед НАТО, а дальнейшее увеличение финансирования - это "не тот вопрос, о котором мы должны говорить сегодня".
"Мы, безусловно, будем соблюдать свои обязательства перед НАТО, на оборону страны будет выделяться более двух процентов ВВП", - заявил Карбаускис журналистам в Сейме в четверг.
"То, что бюджет (на оборону - BNS) будет на десятки миллионов отличаться в ту или иную сторону, в 2,05% или 2,01", это не тот вопрос, который должен обсуждаться сегодня", - заявил глава Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ).
Так он прокомментировал принятое в среду Комитета Сейма по бюджету и финансам (БФК) предложение правительству изменить формулировку оборонных заимствований в Законе о государственном бюджете на 2020 год.
БФК предлагает, чтобы оборонное ведомство могло брать кредит в размере не менее предусмотренного государственного финансирования обороны - 2,01% ВВП. Правительство в проекте бюджета предусмотрело возможность заимствования до 2,05% ВВП.
По словам председателя комитета, "крестьянина" Валюса Ажуоласа, формулировку было предложено изменить из-за опасений возможного экономического спада и вытекающей из этого необходимости перераспределения денег в более чувствительные области.
Советник президента Литвы по вопросам безопасности Йонас Витаутас Жукас предупредил в четверг, что недостаточный рост финансирования оборонного ведомства отрицательно скажется на репутации Литвы по отношению к союзникам по НАТО.
По его словам, если Литва не сможет выполнить соглашение между партиями об увеличении к 2030 году финансирования обороны до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), запросы страны на выделение дополнительных сил НАТО могут показаться неубедительными.
Нынешний проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение более 1 млрд евро на оборонные расходы, или 2,02% ВВП, принимая во внимание наиболее актуальные прогнозы экономического роста.
В этом году оборонный бюджет составляет около 967 млн евро, или 2,03% ВВП.
Члены Сейма начнут первое чтение проекта государственного бюджета на 2020 год на следующей неделе.
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