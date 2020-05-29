aA
Лидер правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис заявил, что сотрудничество с президентом Литвы Гитанасом Науедой является конструктивным и позволяет совместно решать проблемы, невзирая на расхождения во мнениях, например, по поводу министра транспорта Ярослава Наркевича.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Эти темы не вызвали какого-то конфликта, просто все стороны остались при своем мнении, но это не мешает далее решать прочие вопросы, и действительно дружественно общаться по другим проблемам", – сказал Р. Карбаускис в пятницу в интервью радиостанции LRT.

Он сказал, что Г. Науседа формирует иное сотрудничество ведомств, чем то, которое было в период президентства Дали Грибаускайте.

Статьи по теме:
"Другой стиль, а не стучать кулаком по столу": президент Литвы объяснил, зачем шел в политику  (23)
Науседа: Наркевич не может заниматься своей прямой деятельностью  (9)

"Я не представляю такую ситуацию, которая сложилась, например, по поводу министра Наркевича, расхождение во мнениях, чтобы в такой ситуации бывшая президент как-то конструктивно общалась. Она бы не общалась вовсе, всем был бы закрыт путь в Президентский дворец, были бы всякие заявления, и так далее", – сказал лидер "аграриев".

По словам Р. Карбаускиса, парламентарии и администрация президента сотрудничают, чтобы не тормозить законодательную деятельность и утверждает, что критика, которая звучит из уст правящих в адрес советников президента, не предназначается лично Г. Науседе.

Он также считает, что нельзя утверждать, что президент слаб.

"Если президент ищет компромисс, консенсус в дискуссии, то он не слаб, он как раз силен. Я считаю, что слабость заключается в том, когда стучат по столу или оскорбляют какой-либо институт власти, тогда это слабость, а поиск компромисса, способность уступить - это не какая-то слабость", – сказал Р. Карбаускис.

Г. Науседа не раз выражал недоверие министру Я. Наркевичу и призывал его уйти в отставку, министр же, пользуясь поддержкой правящих, остался на посту.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Прокуроры отказались начинать расследование о клевете на Наркевича (3)

Правоохранительные органы Литвы отказались начинать...

TOP новостей

В Мажейкяйском районе у горящего дома мужчина застрелил полицейского на пожарище обнаружено тело (71)

Единая служба помощи сообщает, что в Мажейкяйском...

Кубилюс после признания премьера: в таком жестком карантине не было необходимости (72)

После того как премьер-министр Литвы 28 мая упомянул о...

С 2021 года жители Литвы сами смогут выбирать поставщика электроэнергии (44)

7 мая в Литве вступили в силу принятые парламентом...

Женщины устроили скандал в автобусе - не разрешили сеть пассажиру с билетом (22)

В Литве снова курсируют междугородние автобусы,...

В Мажейкяйском районе погиб один из лучших кинологов страны (2)

В пятницу в Мажяйкяйском районе был застрелен...

|Maža didelių žinių kaina