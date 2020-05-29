"Эти темы не вызвали какого-то конфликта, просто все стороны остались при своем мнении, но это не мешает далее решать прочие вопросы, и действительно дружественно общаться по другим проблемам", – сказал Р. Карбаускис в пятницу в интервью радиостанции LRT.

Он сказал, что Г. Науседа формирует иное сотрудничество ведомств, чем то, которое было в период президентства Дали Грибаускайте.

"Я не представляю такую ситуацию, которая сложилась, например, по поводу министра Наркевича, расхождение во мнениях, чтобы в такой ситуации бывшая президент как-то конструктивно общалась. Она бы не общалась вовсе, всем был бы закрыт путь в Президентский дворец, были бы всякие заявления, и так далее", – сказал лидер "аграриев".

По словам Р. Карбаускиса, парламентарии и администрация президента сотрудничают, чтобы не тормозить законодательную деятельность и утверждает, что критика, которая звучит из уст правящих в адрес советников президента, не предназначается лично Г. Науседе.

Он также считает, что нельзя утверждать, что президент слаб.

"Если президент ищет компромисс, консенсус в дискуссии, то он не слаб, он как раз силен. Я считаю, что слабость заключается в том, когда стучат по столу или оскорбляют какой-либо институт власти, тогда это слабость, а поиск компромисса, способность уступить - это не какая-то слабость", – сказал Р. Карбаускис.

Г. Науседа не раз выражал недоверие министру Я. Наркевичу и призывал его уйти в отставку, министр же, пользуясь поддержкой правящих, остался на посту.