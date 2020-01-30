Р. Карбаускис утверждает, что группа связанных лиц "последовала" за Р. Масюлисом на государственные предприятия, поэтому он просит разъяснить, была ли их карьера прозрачной и не были ли созданы предпосылки для возникновения коррупции.

"Группа связанных различными связями между собой лиц просто следует за Р. Масюлисом – когда он работает на Klaipedos nafta, она трудоустраивается в этой компании. Потом, когда он стал министром энергетики, (эта группа) перебирается на работающие в энергетическом сектора госпредприятия, а когда он занимает должность министра транспорта – еще раз перемещается в направлении подчиненных Министерству транспорта предприятий", – сказал для пресс-релиза Р. Карбаускис.

В распространенной для СМИ схеме приводится информация о карьере главы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантаса Бартушки, председателя правления этой компании Ромаса Швядаса, члена правления компании Ромаса Зукаса, главы Вильнюсских теплосетей Геримантаса Баканаса, бывшего руководителя Государственной службы лесничества Марюса Пулкаунинкаса и еще восьми человек.

Масюлис: в транспортном секторе люди были трудоустроены из-за их профессионализма

Бывший министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис говорит, что в транспортном секторе люди были трудоустроены после конкурсов, во время которых давалась оценка профессионализму кандидатов, а не их личным связям.

"Каждый из этих людей на своей должности выиграл конкурсы, они были отобраны по причине их профессионализма", – сказал журналистам в четверг Р. Масюлис.

Он сказал это после того, как лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис обратился в Службу спецрасследований (ССР) по поводу карьеры лиц, связанных с Р. Масюлисом.

Р. Карбаускис утверждает, что группа связанных лиц "последовала" за Р. Масюлисом на государственные предприятия, поэтому он просит разъяснить, была ли их карьера прозрачной и не были ли созданы предпосылки для возникновения коррупции.

Экс-министр сказал, что его отношения с упоминаемыми Р. Карбаускисом лицами носят рабочий характер, а их пребывание в транспортном секторе – "огромный плюс для государства".

"Это профессионалы, и я рад, что они согласились прийти и помочь государству", – сказал Р. Масюлис.

"Это большой плюс для государства, это не какие-то политические связи. Среди них нет политических, близких друзей или чего-то другого", – добавил он.

"Очень хорошо, что обращаются, со ССР я много сотрудничал и у меня есть их награда за снижение коррупции. Так что я только приветствую", – сказал экс-министр.

Р. Масюлис отметил, что действия Р. Карбаускиса – это совместный план Р. Карбаускиса и премьера Саулюса Сквернялиса, как вытеснить его из политической деятельности.

"Другой момент – меня, наверное, хотят остановить, если я буду приглашен свидетельствовать о пути премьера в Главную комиссию по служебной этике", – сказал он.

Экс-министр имел в виду проводимую комиссией проверку обстоятельств выделения правительством денег самоуправлению Вильнюсского района, которое, в свою очередь, направило средства на обустройство улицы, на которой живет С. Сквернялис.