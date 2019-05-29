Карбаускис об остановке коалиционного соглашения: "Это наше собственное решение"

"Это наше собственное решение, вчера я пригласил руководителей трех партий начать переговоры по заключению нового коалиционного соглашения. После этого сообщения, то, что сказали социал-трудовики правильно, согласно вчерашнему сообщению, договор, который действует, расторгается", – сказал в среду BNS Р. Карбаускис.

"Мы пригласили других партнеров вести переговоры не с коалицией, а всех, как равноправных, все четыре партии начинают переговоры не с заключенной коалицией, а отдельно", – отметил лидер "крестьян".

В среду Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подтвердили, что останавливают коалиционное соглашение с Литовским союзом крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриями").

"Это более справедливый, честный путь в отношении потенциальных партнеров, нет таких, кто уже в коалиции, и тех, кого приглашают в коалицию, все ведут переговоры о коалиции", – пояснил он.

Р. Карбаускис рассуждал, что переговоры должны завершиться до инаугурации, а премьером далее видит Саулюса Сквернялиса.

В среду представители ПС и социал-трудовиков сообщили BNS, что перестает действовать соглашения о совместной работе, подписанное между тремя фракциями 11 сентября прошлого года.

Партнеры по коалиции утверждают, что остановка действия соглашения не повлияет значительно на работу Сейма, поскольку до конца весенней сессии не планируется принимать никаких спорных, существенных проектов законов.

Во вторник вечером глава ЛСКЗ Р. Карбаускис заявил, что приглашает "Порядок и справедливость" и Избирательную акцию поляков Литвы - Союз христианских семей начать переговоры о расширении правящей коалиции.

ПС и социал-трудовики также критически оценивают решение "аграриев" не включать в переговорную группу по коалиции ни лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса, ни премьера Саулюса Сквернялиса.

Договор о правящей коалиции подписывали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще есть и соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это 69 голосов в сейме из 141.

Во время голосований правящих часто поддерживают и члены фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. С голосами последних - это 77 депутатов.