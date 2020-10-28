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Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что парламент должен обратиться в Конституционный суд, чтобы тот выяснил, не нарушает ли законы акция общественника Андрюса Тапинаса "До свидания, Волан-де-Морт". Комментируя обращение Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) к президенту и парламенту, Карбаускис сказал, что ему понятны вопросы, которые поднимают партнеры по коалиции.
Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, Valdemaras Tomaševskis
Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Лидер "крестьян" сказал, что вопросы в связи с акцией Тапинаса возникли и у международных наблюдателей.

"Международные наблюдатели обратили внимание на эти странности. В Литве рекламная кампания находится под контролем, контролируют денежные потоки и вдруг, появляется кампания, финансируемая на непонятные средства. Она явно связана с выборами. И партия, против которой организовали кампанию, проигрывает на выборах. Я понимаю возмущение Избирательной акции поляков, у меня возникает вопрос – разве так можно?", – сказал в интервью на Žinių radijаs.

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"Если бы было указано, от какой партии это делают... Тогда все в порядке, деньги пришли через партию. Здесь же ничего подобного не было", – прибавил Карбаускис.

По его совам, парламент мог бы обратиться в Конституционный суд.

"Я думаю, что парламент мог бы обратиться в Конституционный суд и получить ответ на то, как КС оценивает такую акцию. У меня возникает много вопросов. Сегодня это направлено против Избирательной акции поляков, а завтра, например, против Габриэлюса Ландсбергиса или Рамунаса Карбаускиса. Надо ответить, можно ли во время предвыборной кампании финансировать такую кампанию непонятно на какие деньги", – сказал политик.

ИАПЛ-СХС на парламентских выборах не получила 5% голосов и не прошла в парламент в одномандатном округе (набрала всего 4,82%). Три депутата этой партии прошли в парламент в одномандатных округах.

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