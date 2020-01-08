"Трудно себе представить, каким должно быть мышление, чтобы таким образом организовать бизнес. Но мы люди с разным менталитетом, каждый предприниматель ведет себя иначе. Это явное преступление. Соответственно, я надеюсь, расследование даст свои результаты и виновные компенсируют ущерб. Но доверие к бизнесу серьезно подорвано. Из-за решения одной компании, из-за одного руководителя, одного владельца бизнесу нанесен серьезный удар", – сказал Žinių radijаs Карбаускис.
Напомним, что литовская правоохрана 7 января провела обыски и выяснила, что сточные воды производственного объекта Grigeo Klaipėda не попадают в очистные сооружения и практически неочищенные направляются по трубам, ведущим в Куршский залив.
Сообщается, что окружающей среде нанесен огромный ущерб. С учетом этого 7 января в отношении Grigeo Klaipėda был составлен протокол, от компании потребовали немедленно прекратить загрязнение окружающей среды неочищенными сточными водами.
По мнению прокуроров, эти действия были преднамеренными, их цель - избежать налогов и других финансовых расходов.
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