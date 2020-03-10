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Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что уже услышал от премьер-министра Саулюса Сквернялиса ответ на вопрос, согласен ли он возглавить список партии на ближайших парламентских выборах. Сквернялис эту информацию опровергает и повторяет, что ответы на все вопросы даст на заседании Совета партии.
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

На вопрос, поделился ли премьер с ним своими планами относительно участия в выборах, Карбаускис направил за ответом к самому Сквернялису.

"Вы у него и спросите. Мне сказал, но я вам не скажу. Я все время радуюсь нашему сотрудничеству, но сейчас сказать не могу, это не от меня зависит", – сказал Карбаускис.

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Сквернялис был немногословен, однако повторил, что все станет ясно после заседания Совета партии.

"Мы еще не обсуждали вопрос списка, будет заседание совета, на нем и решим, такие решения один человек не принимает", – ответил он.

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