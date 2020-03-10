На вопрос, поделился ли премьер с ним своими планами относительно участия в выборах, Карбаускис направил за ответом к самому Сквернялису.
"Вы у него и спросите. Мне сказал, но я вам не скажу. Я все время радуюсь нашему сотрудничеству, но сейчас сказать не могу, это не от меня зависит", – сказал Карбаускис.
Сквернялис был немногословен, однако повторил, что все станет ясно после заседания Совета партии.
"Мы еще не обсуждали вопрос списка, будет заседание совета, на нем и решим, такие решения один человек не принимает", – ответил он.
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