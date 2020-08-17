Несмотря на то, что политик признал, что такие заявления не делают депутату чести, коалиция не спешит обсуждать эти слова Единского.

Карбаускис заметил, что все еще не понимает, чье это мнение - политика или ИАПЛ-СХС.

"Конечно, оцениваю отрицательно, но я все еще не понимаю, это мнение партии или высказывание отдельного лица. Я надеюсь, сегодня староста объяснит", – сказал он.

На вопрос, не обсуждал ли он это с главой ИАПЛ-СХС Вальдемаром Томашевским, Карбаускис ответил, что это неважно.

"Я не думаю, что это очень важно, ведь это заявление не меняет позицию государства, а такие заявления человека, конечно же, не делают чести всем нам. В любом случае, это не наше высказывание", – сказал Карбаускис перед встречей с президентом Гитанасом Науседой.

Он не придавал большого значения и тому факту, что ИАПЛ-СХС после внеочередного заседания во вторник не поставила свою подпись под проектом резолюции "О положении в Беларуси после фальсифицированных выборов президента".

"Я не могу ответить, почему... Может, люди в отпуске, может, в отъезде. Не могу ответить на этот вопрос", – сказал Карбаускис и дал понять, что если ИАПЛ-СХС резилюцию не поддержит, то не будет подниматься вопрос дальнейшего пребывания этой партии в составе правящей коалиции.

"Думаю, у нас демократическое государство – у всех есть равно сказать то, что они хотят сказать. В резолюции нет призыва придерживаться какой-либо иной позиции в отношении Беларуси", – обобщил лидер правящих "крестьян".