Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что не видит предложений президента в связи с принятыми реформами.
Ramūnas Karbauskis, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Если президент говорит, что мы не проводим структурные реформы, то если президент может, пусть скажет, что надо делать?", – сказал 18 декабря в эфире Žinių radijаs лидер "крестьян".

"Критиковать, говоря, что вы плохие – очень легко, но сказать, что-то предложить, так вот тут со стороны президентской службы не хватает предложений. Да, есть инициативы в связи с поправками к некоторым законам, но это не структурные реформы, то, что мы делаем - это более масштабные решения", – сказал он.

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На минувшей неделе в интервью в передаче "Неделя на LRT" президент Даля Грибаускайте раскритиковала правящих, сказав, что не видит серьезных реформ, а бюджет на 2019 год она назвала "бюджет по раздаче денег". По ее словам, в нем нет ни налоговой, ни какой-то еще реформы.

"На самом деле, денег стало больше, но нет как таковых реальных реформ, это больше перекладывание из одного кармана в другой. Мы несколько делимся результатами роста, тут там отсыпаем, пробуем сделать так, чтобы все были удовлетворены", – сказала Грибаускайте.

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