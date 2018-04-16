Лидер "аграриев" называет подписание в большей степени формальным действием и заверяет, что нет никаких предпосылок для возникновения новых условий или позиций в коалиционном соглашении.

"Ничего не будет пересматриваться, я имею в виду, что каких-то изменений, ни в руководстве Сеймом, ни в правительстве не должно произойти. Мы просто определяем наше сотрудничество с уже учрежденной партией, которая представлена в Сейме", - сказал BNS Р. Карбаускис.

Ранее глава зарегистрированной на минувшей неделе ЛСДТП Гедиминас Киркилас заявлял, что на переговорах о коалиционном соглашении партий будет добиваться "равных позиций в различных сферах, не только в Сейме, но и в правительстве".

Сейчас же Г. Киркилас признает, что не стоит надеяться на новые позиции ЛСДТП в правительстве или Сейме, однако повторяет, что "социал-трудовики" могут претендовать на некоторые посты замминистров.

По его словам, переговоры будут касаться и участия в предстоящих муниципальных выборах, а также выборов Европарламент и президентских выборов.

Учредительный съезд ЛСДТП состоялся 24 марта.

Толчком к созданию новой социал-демократической партии послужил произошедший в прошлом году раскол в материнской Литовской социал-демократической партии, когда ее председателем был избран Гинтаутас Палуцкас. Последний, критикуемый партнерами за бездействие, инициировал выход партии из правящей коалиции с "аграриями".

Однако это решение партии тогда не одобрила часть влиятельных однопартийцев-старожилов, которые покинули партию, создали отдельную Фракцию социал-демократической трудовой партии в Сейме и подписали соглашение о коалиционном сотрудничестве с фракцией правящего Литовского союза крестьян и зеленых.

Членами новой партии стали все члены парламентской фракции СДТП, за исключением бывшего премьера Альгирдаса Буткявичюса и парламентария Антанаса Винкуса.

Сейчас фракция "аграриев" состоит из 56 депутатов, представитель этой партии Викторас Пранцкетис, занимающий пост спикера парламента, в связи с занимаемой должностью не принадлежит ни одной фракции.

У фракции ЛСДТП в Сейме 12 членов.