"Не осталось особого смысла это делать. Я тогда планировал передвигаться и начал ездить по самоуправлениям, хотел посвятить себя этой работе, чтобы посетить как можно больше людей. Ситуация изменилась, теперь в этом уходе больше нет смысла, потому что мы привязаны к требованиям карантина (...) предвыборная кампания будет другой", - сказал Р. Карбаускис радио LRT в среду.
По словам лидера "аграриев", предвыборная кампания из открытых пространств и залов переместится преимущественно в СМИ, потому что непосредственные встречи с избирателями будут ограничены.
"Я надеюсь, что все политики вполне четко понимают, что выборы сейчас не являются приоритетом", - добавил он.
Об уходе с должностей руководителя парламентской фракции ЛСКЗ и Комитета по культуре Р. Карбаускис объявил в конце января этого года. Тогда он обосновал это решение желанием поездить по стране, встретиться с людьми в самоуправлениях.
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