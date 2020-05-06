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Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что, вопреки своим обещаниям, не уйдет с должностей руководителя парламентской фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) и Комитета по культуре, потому что изменились условия предвыборной кампании и смысла в его уходе больше нет.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Не осталось особого смысла это делать. Я тогда планировал передвигаться и начал ездить по самоуправлениям, хотел посвятить себя этой работе, чтобы посетить как можно больше людей. Ситуация изменилась, теперь в этом уходе больше нет смысла, потому что мы привязаны к требованиям карантина (...) предвыборная кампания будет другой", - сказал Р. Карбаускис радио LRT в среду.

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По словам лидера "аграриев", предвыборная кампания из открытых пространств и залов переместится преимущественно в СМИ, потому что непосредственные встречи с избирателями будут ограничены.

"Я надеюсь, что все политики вполне четко понимают, что выборы сейчас не являются приоритетом", - добавил он.

Об уходе с должностей руководителя парламентской фракции ЛСКЗ и Комитета по культуре Р. Карбаускис объявил в конце января этого года. Тогда он обосновал это решение желанием поездить по стране, встретиться с людьми в самоуправлениях.

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