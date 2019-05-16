Карбаускис не видит своей вины в том, что Сквернялис не вышел во второй тур

По словам Карбаускиса, неясно, как трактовать его позицию, как главы партии, на этих выборах.

"Вопрос в том, как говорить об ответственности. Председатель партии должен отвечать за выборы, в которых он не был ни главой штаба, ни кандидатом. Этого кому-то хотелось бы. (...) Что мне сейчас делать? Я должен уйти в отставку, поскольку наш кандидат не победил на выборах?", - сказал в интервью на Žinių radijas Карбаускис.

По его словам, на прошлых муниципальных выборах "крестьяне" получили на 60% больше мандатов, а за Сквернялиса проголосовало больше избирателей, чем за всю историю партии. Поэтому Карбаускис сказал, что на ближайшем заседании совета партии, на котором поднимут вопрос доверия к нему, как к главе партии, он надеется получить поддержку однопартийцев.

"Мы договорились проверить себя на совете партии. (...) Если совет выразит недоверие, состоится съезд, выберут нового председателя. Я неоднократно делал это в партии после разных выборов. Мы должны понять, что все в ответе, я - тоже. Возможно, надо взять ответственность за то, что я не был главой штаба, был другой, может, в этом моя вина. Люди на совете скажут свое мнение. Я надеюсь, что будут доверять", - сказал Карбаускис.

Напомним, что кандидат "крестьян" Сквернялис на президентских выборах занял третье место.

Второй тур состоится 26 мая.