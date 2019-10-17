Лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис убежден, что после голосования в следующий вторник Викторас Пранцкетис будет освобожден от обязанностей спикера Сейма Литвы.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Лидер "крестьян" также утверждает, что решение о повторе голосования, принятое голосами правящих, является законным.

"Ни вывод Департамента по вопросам права, ни вывод Комиссии по процедурам и этике не могут отменить решение Сейма, а сейм, голосуя, принял решение, поэтому во вторник голосование по председателю парламента состоится, уже сейчас никто не может это отрицать", – заявил Кабраускис журналистам в четверг.

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"Если будет голосование, то это решение будет законным, и таким образом после вторника кабинет спикер должен быть свободным", – сказал лидер "крестьян".

Правящие заявили, что во вторник в Сейме повторится процедура выражения недоверия спикеру Пранцкетису.

За повтор голосования по спикеру в четверг проголосовали 60 депутатов, "против" были 45, четыре члена Сейма воздержались.

Пранцкетис утверждает, что требование повторить голосование является незаконным и его не может быть. Он заявил, что не будет вносить в повестку заседания во вторник вопрос о его увольнении.

В Уставе Сейма предусматривается, что депутаты не могут во время одной сессии повторно требовать уволить одно и то же должностное лицо.

В минувший вторник на внеочередном заседании парламента состоялось голосование по недоверию Пранцкетису, оно потерпело крах, поскольку в нем участвовали лишь 11 членов Сейма.

Правящие, изначально инициировавшие процедуру недоверия спикеру, не участвовали в заседании в этот вторник, поскольку планировали провести процедуру в четверг, когда надеялись обеспечить нужное количество голосов.

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