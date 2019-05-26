Карбаускис не представляет беседу с Шимоните как с президентом страны

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис напомнил, что голосовал против кандидата консерваторов Ингриды Шимоните и прибавил, что его радует активность избирателей.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Карбаускис надеется, что "крестьяне" одержат победу на выборах в Европарламент. Он не стал делать прогнозы, а только повторил, что его цель - победа.

"Большая активность избирателей, сейчас результат будет справедливым, он отразит различия", - сказал Карбаускис. Победа на выборах, по его словам - это больше голосов, а не какое-то количество мандатов.

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Саулюс Сквернялис в день выборов упомянул, что у него есть свои планы, Карбаускис сказал, что о них он с премьер-министром не говорил. "Я не могу ничего сказать о планах других людей", - сказал он.

Сквернялис также сказал, что партия нуждается в обновлении. "Будет видно", - ответил на вопрос об обновлении Карбаускис. Каким может быть обновление? "Сегодня не вижу смысла говорить об этом, сможем поговорить через несколько часов", - сказал лидер "крестьян".

Он неоднократно говорил, что хотел бы, чтобы Сквернялис остался на посту премьер-министра.

О чем он в первую очередь говорил бы с новым президентом? "О том, как он представляет работу правящего большинства", - сказа Карбаускис и прибавил, что беседу с Шимоните не очень представляет.

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