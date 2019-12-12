"Есть команда, с которой мы работаем, действительно проделали большую работу, пришлось выдержать немалую нагрузку, и организм Саулюса даже не выдержал эту нагрузку. В данной ситуации я не считаю, что кому-то было бы очень легко убедить его поменять команду", – сказал в четверг Р. Карбаускис журналистам в Сейме.

В 2016 году на выборах в сейм беспартийный С. Сквернялис значился первым номером в списке кандидатов Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ).

Р. Карбаускис сказал, что еще не знает планов С. Сквернялиса относительно парламентских выборов в следующем году.

"Думаю, что вопрос в том, когда С. Сквернялис почувствует себя так хорошо, что сможет принять решение, оставаться ли вообще в политике. Мы этого очень желаем", – сказал председатель ЛСКЗ.

Он убежден, что решение премьера зарегистрировать как торговый знак лозунг своей президентской предвыборной кампании "Во благо Отечества" (лит. Tevynes labui) не означает, что он планирует создавать новую политическую силу.

"Это не значит, что кто-то планирует зарегистрировать какую-то политическую силу. Мне премьер сказал это еще раньше и сказал, что это не имеет ничего общего ни с какой регистрацией партий, соответственно это же сказал его советник. Это достоверная информация", – сказал Р. Карбаускис.

В Литовской базе данных товарных знаков официально сообщается, что 2 декабря от имени премьер-министра С. Сквернялиса была подана заявка на регистрацию торгового знака "Во благо Отечества".

Политик сказал, что сделал это, чтобы оградить этот лозунг от его вероятного использования на выборах.

"Это желание оградить этот лозунг, это название от зазвучавших разговоров о намерениях политических деятелей создать политическую партию, движение с таким названием", – сказал премьер журналистам в правительстве в среду.

"Это название не будет использоваться в политических целях и более того – я не буду создавать никакой политической партии и движения с таким названием", – утверждал он.

В конце августа Реестровом центре было зарезервировано название юридического лица Tevynes labui, однако эта резервация истекла 6 декабря.

С. Сквернялис с лозунгом "Во благо Отечества" баллотировался на президентских выборах весной.

Выборы в Сейм состоятся в октябре следующего года.