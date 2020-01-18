По словам Карбаускиса, с главой государства договорились, что президент вместе с вето внесет поправки к закону, а правящие "крестьяне" эти поправки одобрят.
"Мы договорились с президентом, что он наложит вето с поправками, и в таком случае мы сможем смело удовлетворить это вето и принять закон с поправками", – сказал Карбаускис журналистам возле президентского дворца.
Закон о гражданской конфискации имущества сейм принял в минувший вторник.
Закон позволит конфисковать имущество лица, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.
Также конфискация имущества разрешается, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 000 евро.
Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией.
Критики утверждают, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.
За закон проголосовали 73 члена сейма – его поддержали не только партии правящей коалиции, но и часть консерваторов. Либералы и социал-демократы законопроект не поддержали.
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