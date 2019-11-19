"Это вещи, которые могут быть связаны с определёнными вопросами этики, но которые никоим образом не могут рассматриваться как вопрос доверия или недоверия", - во вторник заявил Карбаускис журналистам в Сейме.
По словам Р.Карбаускиса, правящие партии обсудили вопрос министра транспорта Я.Наркевича.
"В коалиции мы обсуждали его за то, что было", - сказал Карбаускис.
Оппозиция утверждает, что Наркевич, возможно, смешал государственные и частные интересы, когда его обед в Объединённых Арабских Эмиратах был оплачен Администрацией автомобильных дорог Литвы.
Решение министра о роспуске правления Lietuvos pastas (Почта Литвы) и выделение средств на дороги в его избирательном округе также удостоились значительного внимания.
Я.Наркевич был делегирован на пост министра партией Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, который вошёл в правящую коалицию после президентских выборов прошлым летом.
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