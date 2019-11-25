"Если говорить о налогах для банков и торговых сетей, то решения должны быть приняты с 1 января", – сказал Р. Карбаускис журналистам в понедельник.
Он отрицал, что Литва может понести урон из-за налога на торговлю, разбирательство на предмет законности которого сейчас ведется в судах Европейского союза (ЕС).
"Урона быть не может, потому что этот проект соответствует принятому Польшей решению. Мы принимаем такое решение, какое они согласовывают. Так что проблем не будет", – сказал лидер "аграриев".
Говоря о расширении базы налогообложения недвижимости, Р. Карбаускис сказал, что, по всей видимости, будет принято решение снизить эту планку до 150 тыс. евро, а не до 100 тыс. евро, как поначалу предлагало правительство и сам Р. Карбаускис.
Ранее Р. Карбаускис говорил, что планку стоимости недвижимости предлагается повысить со 100 тыс. евро до 150 тыс. евро, так как платить этот налог придется меньшему количеству жителей страны.
Правящие "аграрии" предлагают обложить налогом оборот крупных торговых сетей несмотря на то, что разбирательство по поводу законности этого налога, который также хочет ввести Польша, сейчас идет в судах ЕС.
Избирательная акция поляков Литвы предлагает обложить налогом превышающие 300 млн евро активы банков, кредитных кооперативов и других кредитных учреждений, однако критики говорят, что из-за такого налога подорожают кредиты.
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