"Возможно, удастся договориться (и подписать – BNS) в четверг", сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник в Сейме.
Между тем, премьер-министр Саулюс Сквернялис осторожно оценивает возможности подписать договор еще на этой неделе.
"Когда переговорщики договорятся, тогда и будет (соглашение – BNS), может быть на этой неделе, может, на следующей", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник в Сейме.
В ответ на вопрос о том, может ли случиться так, что договор вовсе не будет подписан, он сказал: "Я пока вижу больше признаков того, что он может быть подписан".
После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме.
Переговоры несколько пробуксовывают в связи с заменой спикер сейма, поскольку "социал-трудовики" не отказываются от амбиций занять пост главы парламента.
Однако нынешний спикер В. Пранцкетис сам отказывается уходить в отставку, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для его отправки в отставку в сейме может не хватить голосов.
Ведущие переговоры политики хотят, чтобы премьером остался Саулюс Сквернялис. Однако последний говорит, что еще сомневается и утверждает, что его решение будет зависеть от итога переговоров.
Карбаускис надеется в четверг подписать договор коалиции, премьер более осторожен
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