Карбаускис надеется, что у "аграриев" будет 300 представителей в муниципальных советах

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, голосовавший досрочно в Каунасе в среду, выразил надежду на то, что у партии будет около 300 представителей в муниципальных советах.
Kaune balsuoja Ramūnas Karbauskis

"Я полагаю, около 300 в советах. Думаю, что выиграем и в смысле голосов. По поводу мэров сложно подсчитать, все будет зависеть от того, кто пройдет во второй тур" – сказал журналистам Р. Карбаускис, голосовавший в Каунасской мэрии.

Политик, голосовавший на выборах в Шяуляйское районное самоуправление, сказал, что выбор был невелик.

"Надеюсь, что там мы легко победим", – сказал он.

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Р. Карбаускис утверждает, что нет партий, с которыми "аграрии" не могли бы работать в муниципальных советах, поскольку в них, по мнению политика, ситуация часто иная, чем в национальной политике.

"Сегодня я бы не решился назвать кого-то, с кем невозможно было бы работать", – сказал он.

В Каунасе ЛСКЗ поддерживает кандидатуру нынешнего мэра города Висвалдаса Матийошайтиса.

"Мы в том случае, если мэр Каунаса В. Матийошайтис победит на выборах, будем радоваться, как победе любого другого своего мэра", – добавил Р. Карбаускис.

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