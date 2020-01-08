Депутатов и членов горсоветов Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей преследуют, считает лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

По словам политика, представленные в публичном пространстве встречи с президентом министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича и его коллеги по партии Збигнева Единского - это целенаправленная ложь.

"Факт, что члены Избирательной акции поляков Литвы, и депутаты, и члены горсоветов сталкиваются с преследованием. Их унижают, чтобы они не выдержали...", - сказал Žinių radijаs Карбаускис.

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Напомним, что Наркевич опроверг представленную LRT 5 января информацию о том, что он участвовал в выделении средств на асфальтирование улицы, на которой живет Единский. Выяснилось, что средства были выделены в мае 2019 года, когда министерство возглавлял Рокас Масюлис.

Однако ИЗПЛ-СХС в последнее время часто упоминается в публичном пространстве не только в связи с асфальтированием улиц, на которых живут политики. 7 января портал 15 min. сообщил, что издающее газеты предприятие двух депутатов, членов этой партии, получает заказы из муниципалитетов, которые возглавляют их однопартийцы, а журналистами в компании работают члены горсоветов тех же муниципалитетов.

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