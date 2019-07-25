Карбаускис: "крестьяне" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса

"Сегодня во фракции мы проголосовали за то, кого видим кандидатом в члены Еврокомиссии. Фракция на самом деле единогласно поддержала кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, и наша политическая воля фракции, полагаю, и партии, будет заключаться в том, чтобы Синкявичюс был предложен кандидатом в еврокомиссары", – сказал лидер партии Рамунас Карбаускис журналистам в Сейме Литвы.
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