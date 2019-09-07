"Мы обсуждали то, почему ЛСКЗ не может вступить в Европейскую партию "зеленых". Просто подход к семье диаметрально противоположный: мы за традиционную семью, а утверждения Европейской партии "зеленых" таковы, что мы никак не можем их принять", – заявил Карбаускис журналистам после заседания совета партии в Каунасском районе.
Он подчеркнул, что "крестьяне" и далее будут сотрудничать с этой партии, работать во фракции в Европарламенте.
Накануне этого заседания в СМИ были опубликованы выдержки из записной книжки Карбаускиса. В них политик записал некоторые утверждения Европейской партии "зеленых" о стремлении обеспечить равенства лиц общины ЛГБТ.
"Я лишь конспектировал себе на литовском языке – там английский документ – почему переговоры ЛСКЗ о вступлении в Европейскую партию "зеленых" невозможны", – сказал он.
Европейская партия "зеленых" объединяет национальные партии, которые выступают за укрепление прав человека, стремятся решать вопросы климатических изменений, создания демократичной Европы и решают прочие вопросы.
В Европейскую партию "зеленых" входят партии "зеленых" Латвии и Эстонии. От Литвы в это объединение не входит ни одна партия.
Карбаускис: "крестьяне" не вступят в Европейскую партию "зеленых" из-за взглядов на ЛГБТ (2)
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...
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