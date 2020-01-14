Р. Карбаускис подтвердил, что обсудил кандидатуру 29-летнего Л. Савицкаса с премьером Саулюсом Сквернялисом.
"Мне назвали эту кандидатуру. Это член совета Вильнюсского городского самоуправления, который давно работает советником премьера (...). Я много раз общался с ним лично, не сомневаюсь в его компетентности", – сказал BNS председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых".
Должность министра экономики освободилась в декабре прошлого года, когда тогдашний министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром.
Р. Карбаускис сказал, что Л. Савицкас был бы очень сильным кандидатом, похожим на бывшего министра.
"И по возрасту, и по своему опыту он чем-то похож на бывшего министра В. Синкявичюса. Те, кто общался с В. Синкявичюсом, увидят сходные менталитет и взгляды, если Л. Савицкас будет министром", – сказал политик.
Л. Савицкас подтвердил BNS, что обсудил с премьером возможность занять должность министра, однако приоритеты на вероятном новом посту пока не комментировал.
Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года.
В этом году он со списком "аграриев" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.
Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.
Вернувшись после обучения за границей в Литву, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").
Л. Савицкас является одним из учредителей сети Kurk LT alumni tinklas, членом Всемирного экономического форума Global Shapers и других общественных инициатив.
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