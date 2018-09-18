"Союз крестьян и "зеленых" объявит свое решение на съезде, съезд состоится, когда решит совет. Предварительно, я полагаю, что в конце этого или начале следующего года", - сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме во вторник.
Он отметил, что кандидат "аграриев" будет отличаться от других, поскольку он будет представлять "низы", а не "верхи".
"Мы считаем, что кандидат Союза крестьян и "зеленых" победит на президентских выборах, поскольку он будет кандидатом, который будет представлять не "верхи", а "низы", о которых говорила президент, а пока мы мало слышали таких кандидатов, которые будут представлять "низы". Те кандидаты, которые уже объявили о своем участии, готовятся представлять "верхи", - сказал он.
Р. Карбаускис отмечает, что делегированный ЛСКЗ премьер Саулюс Сквярнялис среди тех, кто представляет "низы".
"Наш премьер среди тех, кто на самом деле слышит и общается как равный на равных, как я каждый день, идя с работы, общаюсь с каждой уборщицей, как с каждым равным себе человеком. А на самом деле есть люди, как выразилась президент, которые "с низов" не идут к "верхам", поэтому мы ходим друг к другу, мы согласно этому выражению, очевидно, "низы", - сказал лидер ЛСКЗ.
Президентские выборы состоятся в мае следующего года.
О намерении баллотироваться в президенты публично заявили европарламнетарий Пятрас Ауштрявичюс, филосов Арвидас Юозайтис, член сейма Аушра Малдейкене, европарламентарий Валянтинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, член сейма Наглис Путейкис, дипломат Вигаудас Ушацкас.
Карбаускис: кандидат "крестьян" в президенты будет представлять "низы" (2)
В конце этого или в начале следующего года правящий...
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