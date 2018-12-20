Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил в четверг, что к инвестициям в Беларуси принадлежащий ему Agrokoncernas его побудила дружба между президентами Литвы и Беларуси, хотя Даля Грибаускайте главой государства стала позже, чем бизнес политика приобрёл предприятие в Брестской области.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Так он заявил после того как национальный телерадиовещатель LRT объявил о том, что Agrokoncernas в 2008-2017 годах владел в Беларуси предприятием по производству удобрений.

"Очень странно, что журналисты не смогли раскрыть контекст, почему литовские компании инвестировали в Беларуси. Я вспоминаю, что проиcходило в 2009 и 2010 годах. Тогда была большая дружба между Далей Грибаускайте и Александром Лукашенко", - сказал Р. Карбаускис журналистам.

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По его словам, тогдашние отношения между Литвой и Беларусью как раз и побудили литовских бизнесменов инвестировать в соседней стране.

"Тогда в Беларусь инвестировало очень большое количество компаний, которые впоследствии понесли большие убытки, так как отношения этих стран изменились. (...) Политики в 2009 году обманули бизнесменов. (...) Преуспели только те компании, которые имели какие-то другие связи с правительством, с кем-то ещё, а те компании, которые честно и открыто инвестировали, понесли убытки. Насколько я знаю, Agrokoncernas понёс огромные убытки, и деятельность не начал", - сказал председатель Союза крестьян и зелёных Литвы.

Agrokoncernas в 2008 году приобрёл 50% акций компании Xoll Kemikal, владеющей заводом по производству удобрений в Беларуси, и в конце того же года подписал договор на покупку ещё около 30% акций.

Д.Грибаускайте президентом страны стала в 2009 году.

В общей сложности Agrokonkernas принадлежало 83,22% акций Xoll Kemikal.

Бизнес Р. Карбаускиса предоставил белорусскому предприятию стотысячный кредит, но Agrokoncernas отказался от завода в Беларуси через полгода после избрания политика в Сейм.

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