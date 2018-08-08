Парламентарии, по его словам, должны изменить Устав Сейма, чтобы вместо предусмотренных в нём пяти вице-председателей Сейма, вновь появилось семь постов.

"Если Сейм примет такое решение, а я думаю, что примет, восстановив семь должностей заместителей председателя парламента, то, вероятно, будет предложено польской Избирательной акции, (...) независимо от того, будет какое-то соглашение или нет", - сказал BNS во вторник Р.Карбаускис.

"Это позволит им участвовать в управлении Сеймом, с другой стороны, им никогда не нужны были договоренности, чтобы вместе с нами голосовать с ценностной точки зрения", - добавил он.

Число заместителей председателя парламента в начале срока полномочий в 2016 году было уменьшено по инициативе самих "аграриев", аргументировавших этот шаг соображениями экономии.

По словам Р. Карбаускиса, ещё одной новой позицией в руководстве Сейма станет представитель партии "Порядок и справедливость". "Аграрии" с этой партией в настоящее время рассматривают возможность заключения соглашения о сотрудничестве фракций, переговоры должны завершиться в августе.

Между тем, соглашение с ИАПЛ-СХС, вероятно, не будет скреплено подписями. ИАПЛ-СХС предложила заключить коалиционное соглашение с "аграриями", но последние не согласились предоставить им должность в правительстве.

Соглашение о сотрудничестве фракций ИАПЛ-СХС и САЗЛ, по утверждению Р.Карбаускиса, между этими политическими силами также не будет подписано, потому что представители ИАПЛ-СХС этого не хотят.

Должности заместителей председателя в настоящее время занимают "аграрий" Рима Башкене и Арвида Някрошюс, представители партнёров по коалиции Социал-демократической рабочей партии Литвы Гедиминас Киркилас и Ирена Шяулене, а также член оппозиционной партии консерваторов Ирена Дягутене.