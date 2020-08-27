"ИАПЛ однозначно разделяет позицию Литвы по Беларуси", - сказал Рамунас Карбаускис журналистам в четверг после заседания Коалиционного совета.

"Эти интерпретации, что у ИАПЛ другое мнение в отношении Беларуси - неверны", - сказал он.

Р. Карбаускис напомнил, что партия ИАПЛ-СХС голосовала за резолюцию Сейма, поддержала резолюцию совета городского самоуправления Вильнюса, осуждающую насилие в Беларуси и призывающую провести в этой стране демократические выборы.

По его словам, высказывания того или иного лица следует оценивать в общем контексте, а позиция партии формулируется при голосовании за резолюции.

Заседание Коалиционного совета в связи с позицией ИАПЛ-СХС инициировал председатель одной из входящих в коалицию партий - Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) - Гедиминас Киркилас. После заседания в четверг он сказал, что на заседании разъяснилось все то, что не было непонятно в связи с позицией партнеров по коалиции.

"Как оказалось, было очень много разных неверно понятых высказываний, мы все это выяснили. Главный вопрос - единая внешняя политика", - сказал Г. Киркилас.

В распространенном в понедельник заявлении Г. Киркилас обвинил председателя ИАПЛ-СХС Вальдемара Томашевского в выпаде против делегированного ЛСДПТ министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Лидер ИАПЛ-СХС В. Томашевский, в свою очередь, сказал, что свою точку зрения на то, что происходит в соседней стране, выразили в сейме поддержкой резолюции о нелигитимности президента Беларуси Александра Лукашенко.

Говоря о записи своего коллеги по партии Збигнева Единского, В. Томашевский сказал, что эта запись предназначалась для "партии консерваторов, конкретно - для правительства либералов и консерваторов (...), которое в 2009 году не справилось с кризисом и отняло у людей пенсии, пособия, а после возникших протестов стреляло резиновыми пулями в протестующих".

Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.

В. Томашевский ранее в интервью говорил, что А. Лукашенко всё еще пользуется поддержкой большинства, и критиковал Л. Линкявичюса за его категоричность, которая якобы пресекает путь к диалогу.