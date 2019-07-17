Карбаускис хотел бы больше ясности по поводу состава нового правительства

Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что хотел бы получить больше информации о планирующихся заменах министров в обновленном составе правительства.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Rafael Achmedov

После согласования с премьером Саулюсом Сквернялисом состав обновленного правительства должен утвердить президент Гитанас Науседа.

По словам Р. Карбаускиса, подписавшие коалиционный договор партии надеются делегировать своих представителей в кабинет министров и если сделать это не будет дозволено, то возникнет угроза для правящего большинства.

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"Не все ясно, есть сомнения по тому или иному вопросу, все хотят ясности", – сказал журналистам в Сейме Р. Карбаускис.

От замен министров будет зависеть, состоится ли в Сейме только голосование о назначении премьера С. Сквернялиса, или же будет проведено и отдельное голосование по программе правительства.

Сейм ограничится голосованием по С. Сквернялису, если в правительстве сменится не более одного министра.

Если замен будет больше, то придется голосовать и по программе правительства, так как за период после получения С. Сквернялисом полномочий в 2016 году в его правительстве сменится более половины министров.

Правящие называют эти процедуры долгим и коротким сценарием утверждения правительства после вступления в должность нового президента Г. Науседы.

"Если по короткому варианту ясность сразу не появится, то по долгому варианту, с утверждением уже такого правительства, с которым согласны все, эта ясность будет полной", – сказал Р. Карбаускис.

"Но если президент заверит, что мы общими усилиями найдем все решения (...), тогда особой разницы нет", – сказал он.

Лидер "социал-трудовиков" Гедиминас Киркилас сказал, что поддерживает так называемый долгий сценарий, так как он надежнее.

Науседа на этой неделе обсудит с правящими будущее правительство

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен на этой неделе встретиться с представителями правящих партий и обсудить формирование правительства. Он обещает добиваться, чтобы в новом правительстве были женщины.

Глава государства сказал, что на этой неделе обсудил с премьером Саулюсом Сквернялисом "определенных кандидатов", но не назвал их.

"Может быть, еще на этой неделе я бы хотел встретиться со всеми формирующими коалицию фракциями, чтобы обсудить сами принципы, узнать их собственное мнение, как у них обстоят дела, и тогда уже идти в направлении конкретных кандидатур", – сказал президент журналистам во вторник вечером в Варшаве.

На вопрос BNS, выдвигает ли он требование, чтобы в обновленном правительстве были не одни только мужчины, президент ответил: "Мне бы очень хотелось, но знаете – чтобы не получилось так, чтобы из-за этой женщины не развалилось правительство, но будем надеяться, что так не случится".

"У меня будут конкретные предложения относительно женщин на определенные министерские посты. Станут ли эти женщины министрами, я сказать не могу, так как это вопрос переговоров", – сказал Г. Науседа.

После вступления Г. Науседы в должность президента премьер Саулюс Сквернялис должен проверить доверие к нему в парламенте. Если результаты голосования будут в его пользу, ему предстоит согласовать с президентом состав правительства. Г. Науседа должен будет утвердить его своим декретом.

Если в обновленном правительстве сменятся хотя бы два министра, то в парламенте нужно будет провести и еще одно голосование о программе правительства.

Сейчас "аграрии" формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля – у "социал-трудовиков".

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.

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