"Президент сильно заблуждается, думая, что что-то направлено против нее. Во-первых, никто никого не пытался пугать. Иначе получается все расследования и расследование вопроса, почему наше государство брало такие дорогие кредиты в кризис и то, что расследовал Комитет по нацбезопасности и обороне, все это нужно, чтобы кого-то запугать? Извините: это те вопросы, на которые мы должны ответить обществу и себе, чтобы в будущем подобное не повторилось", - сказал 13 сентября Карбаускис.
По его словам, в ближайшее время парламент получит проекты законов, которые снизят вероятность коррупции в Литве.
"Мы будем принимать эти законы. Все, что делают в парламенте, делают ради более прозрачной политики, прозрачного общества, и в данной ситуации президент, как я понимаю, заинтересована в этом тоже. Но если президенту кажется, что ее кто-то преследует, что ей кто-то угрожает, в таком случае ей надо чаще слышать, что мы говорим, а не то, что говорят представители консерваторов", - посоветовал Карбаускис.
На вопрос, будут ли в рамках парламентского расследования интересоваться, например, перепиской президента с экс-лидером либералов Элигиюсом Масюлисом, Карбаускис ответил, что это незначительный момент, и вряд ли комиссия будет тратить на это свое время.
"Это такой незначительный момент в общем контексте, что я даже не знаю, будет ли комиссия выделять его в отдельный вопрос. Это переписка двух политиков, конечно, содержание неприглядное, но, вероятно, они не представляет никакой угрозы для государства. Я надеюсь, что в суде по делу Масюлиса зададут и этот вопрос. Думаю, что это незначительный вопрос, я сомневаюсь, что комиссия будет заниматься им отдельно", - предположил Карбаускис.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в интервью LRT, что создающим новую комиссию для проведения парламентского расследования правящим не удастся заставить ее замолчать
"Я могу очень четко сказать, что если целью комиссии в том числе будет и попытка напугать меня или заставить меня замолчать, чтобы я не критиковала действия правящих, то комиссия этой цели точно не достигнет", - сказала президент.
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