"Ошибкой было то, что я не написала в этой просьбе. Я просто не поняла, что нужно указать", – сказала И. Розова журналистам.

Комментировать ситуацию подробно она отказалась: "Я должна ознакомиться с материалом и тогда смогу представить вам всю информацию".

Лидер правящих в Литве "кркстьян " Рамунас Карбаускис говорит, что необходимо провести парламентское расследование, однако не комментирует предположительно скрытые политиком связи с должностными лицами России.

По его словам, на все вопросы ответит инициированное парламентским комитетом расследование.

"Я понимаю, что комитет постановил провести расследование, это необходимо сделать, чтобы выяснить все обстоятельства", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме в четверг.

На вопрос, как он расценивает появившуюся информацию о парламентарии, лидер "крестьян" ответил: "Я не знаю обстоятельств, я считаю, что расследование должно ответить на эти вопросы в полном объеме".

"Сегодня не хотелось бы спекулировать", – сказал Р. Карбаускис.

Премьер Саулюс Сквернялис подчеркнул, что член фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) в сейме И. Розова активно не действует в правящей коалиции. И. Розова состоит в Альянсе русских Литвы.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду объявил о том, что инициирует парламентское расследование, чтобы выяснить, можно ли начать в отношении И. Розовой процесс импичмента в связи с тем, что полтора года назад она не информировала разведведомство о своем общении с российскими дипломатами и потому не получила разрешение на работу с засекреченной информацией.

Председатель КНБО Дайнюс Гаужаускас сказал, что они планируют выяснить, как относиться и к другим политикам, которые, по его словам, давно знали о скрытых И. Розовой связях, но не предприняли активных действий для предотвращения угроз национальной безопасности.

Данные о связях И. Розовой стали известны, когда КНБО стал выяснять обстоятельства участия политика в сессии Межпарламентской ассамблеей православия в Грузии в июне.