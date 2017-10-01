"У Литвы сегодня вообще нет долгосрочной стратегии по контролю над алкоголем и наркотиками, поэтому мы над этим сейчас много работаем, и, надеюсь, что в ближайшее время в Сейме мы обсудим программу, которая была бы до 2030 года, что должно быть сделано в сфере образования, сфере здравоохранения", - сказал в передаче Laisves TV "Держитесь там" глава парламентского комитета по культуре Р.Карбаускис.
"Нужно помочь и тем, кто уже болен алкоголизмом, сделать так, чтобы дети как можно позже с этим столкнулись. И, с другой стороны, очень большая проблема, особенно в школах - наркотики. Мы должны иметь возможность проверять", - добавил он.
Такая инициатива, по словам Р.Карбаускиса, уже почти начала реализовываться, но этому воспротивились родители школьников. Правительство Литвы уже утверждало программу по контролю над наркотиками и предотвращению наркомании в 1999-2003 гг, в 2001 году было выделено 50 000 на приобретение одноразовых тестов на наркотики.
По словам Р.Карбаускиса, не отказываются и от идеи создания специализированных магазинов.
Принятые Сеймом в июле этого года поправки к закону предусматривают ограничение торговли и рекламы алкоголя и вступят в силу со следующего года. С января купить, иметь или употреблять сможет лишь тот, кому исполнилось 20 лет. Сократится время торговли алкоголем: в рабочие дни и по субботам его можно будет приобрести с 10 до 20 часов, по воскресеньям - с 10 до 15 часов, за исключением алкоголя продаваемого в местах общественного питания.
Кроме того, с января будет запрещена любая реклама алкоголя, за исключением предназначенных для специалистов в этой сфере бизнеса информационных сообщений, названий алкогольных компаний и торговые знаки на вывесках их зданий и транспорта. С 2020 года во время всех массовых мероприятий будет разрешена продажа лишь слабого, до 7,5%, алкоголя. Однако запретят торговлю алкоголем на пляжах.
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