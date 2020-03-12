"Есть предложение, чтобы на две недели Сейм не собирался. Посмотрим, какой будет ситуация, если не будет случаев заражения в парламентской канцелярии и среди членов Сейма, то в таком случае можно будет смело возвращаться на работу", – сказал политик.

По его словам, это предложение в четверг обсуждалось на собрании парламентских фракций.