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В четверг представитель правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис сообщил, что рассматривается вопрос остановки работы Сейма Литвы на две недели.
"Есть предложение, чтобы на две недели Сейм не собирался. Посмотрим, какой будет ситуация, если не будет случаев заражения в парламентской канцелярии и среди членов Сейма, то в таком случае можно будет смело возвращаться на работу", – сказал политик.
По его словам, это предложение в четверг обсуждалось на собрании парламентских фракций.
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